Lahmende NRW-Wirtschaft Irrfahrt ins Mittelmaß?

Wer am Mittwochmorgen die Rednerliste des Düsseldorfer Landtags studierte, der konnte stutzig werden. Das Thema „Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen vor dem Absturz“ hatten FDP und SPD als ersten Punkt auf die Tagesordnung setzen lassen, doch statt der Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) vermerkte die Landtagsverwaltung Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) als Redner der Landesregierung. Ein Fehler? Zumindest aus Sicht der Opposition. FDP-Fraktionschef Henning Höne warf Neubaur vor, sich allenfalls noch in Interviews oder direkten Gesprächen mit der Wirtschaft auseinanderzusetzen, und sonst das Thema von der Zuschauertribüne zu verfolgen.