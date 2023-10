Solidarität mit Israel Schweigeminute im NRW-Landtag für Opfer des Hamas-Terrors

In einem gemeinsamen Antrag demonstrierten CDU, Grüne, SPD und FDP ihre Solidarität mit Israel. Landtagspräsident André Kuper verurteilte den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland. Er zeigte sich entsetzt über „die Flut des Hasses und der Bedrohung von israelischen und jüdischen Menschen und ihren Unterstützern in unserem Land, auch hier in Nordrhein-Westfalen“.