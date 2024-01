Hacker-Angriff Landtag schließt Sicherheitslücke - keine Daten gestohlen

Inzwischen stehe auch fest, „dass keine Daten illegal abgerufen wurden“, so ein Sprecher des Landtags auf dpa-Anfrage. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte den Landtag vergangene Woche über eine neu entdeckte Sicherheitslücke in einem Programm für den IT-Fernzugriff informiert. Über diese Schwachstelle hätten theoretisch Daten illegal abgegriffen werden können, so der Landtag. Der Fernzugriff war daher am Freitag sofort gekappt worden.