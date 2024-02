Nach großer Anfrage im NRW-Landtag Reul wirft AfD Unglaubwürdigkeit im Umgang mit Antisemitismus in eigenen Reihen vor

Nordrhein-Westfalens Innenministerminister Herbert Reul (CDU) hat der AfD-Opposition Scheinheiligkeit im Umgang mit Antisemitismus vorgeworfen. Anlass war eine Große Anfrage der AfD über „Antisemitismus im Nachgang des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel in NRW“. Die Rede der AfD-Abgeordneten Enxhi Seli-Zacharias habe gezeigt, dass die Fraktion an Aufklärung und Information gar nicht interessiert sei, warf Reul ihr am Donnerstag in einer Landtagsdebatte vor. Über Fakten aus der Regierungsantwort habe sie kein Wort verloren. „Aber ganz viel Worte für Hass und Hetze und Verunglimpfung von Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter.“