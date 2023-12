NRW-Landtag Pöbel-Politiker sollen bis zu 2000 Euro Ordnungsgeld zahlen

Das Ordnungsgeld soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur als Eskalationsstufe zwischen dem Ordnungsruf und dem Rauswurf aus dem Plenarsaal angesiedelt werden. In der aktuellen Wahlperiode wurden laut Landtag 47 Rügen und Ordnungsrufe ausgesprochen. In der letzten Wahlperiode gab es - in vier Jahren - 113 Ordnungsmaßnahmen. In der 16. Wahlperiode davor nur 23.