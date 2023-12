NRW-Landtag Pöbel-Politiker sollen künftig 1000 Euro Ordnungsgeld zahlen

In der aktuellen 18. Wahlperiode seit Sommer 2022 hat das Landtagspräsidium den Angaben nach bereits 47 Rügen und Ordnungsrufe ausgesprochen. In der vorangegangenen 17. Wahlperiode mit den Fraktionen von CDU, Grünen, SPD, FDP und der hinzugekommenen AfD waren es 113 Ordnungsmaßnahmen. Im Gegensatz dazu wurden in der 16. Wahlperiode vom Jahr 2012 bis 2017, als der Landtag die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU, FDP und Piraten umfasste, lediglich 23 Rügen und Ordnungsrufe ausgesprochen.