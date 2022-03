Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine : Grüne und SPD fordern mehr Hilfe für Kommunen bei Flüchtlingsaufnahme

Düsseldorf Der Landtag beschäftigt sich am Mittwoch vor allem mit der Frage, wie die Kommunen die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine stemmen können – und sendet dabei ein klares Signal der Unterstützung. Auch das Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen ist Thema.

Der nordrhein-westfälische Landtag hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt und den Kriegsflüchtlingen Hilfe zugesichert. Der Landtag setze sich für eine möglichst gute Unterbringung und Versorgung ein, heißt es in einer Resolution, die das Landesparlament am Mittwoch mit den Stimmen von CDU , SPD , FDP und Grünen bei Enthaltung der AfD verabschiedete.

Grüne und SPD haben mehr Unterstützung des Landes für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen bei der Aufnahme und Unterbringung der vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gefordert. Die Kommunen handelten schnell und pragmatisch und bräuchten jetzt Unterstützung, sagte die Grünen-Abgeordnete Berivan Aymaz am Mittwoch im Landtag. In NRW seien bisher mehr als 30 000 Menschen aus der Ukraine angekommen, davon seien etwa 22 000 in den Kommunen untergebracht und etwa 9000 in den Einrichtungen des Landes.