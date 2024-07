Im NRW-Landtag Große Anfragen haben sich mehr als verdoppelt

Wie die Staatskanzlei auf dpa-Anfrage mitteilte, gab es in den ersten zwei Jahren der laufenden Legislaturperiode bereits 28 Große Anfragen. Im gleichen Zeitraum der vergangenen Wahlperiode seien es 13 gewesen, davor elf. Auch die Zahl der Punkte pro Anfrage hat laut Staatskanzlei stark zugenommen: In der vergangenen Wahlperiode steckten demnach in einer Großen Anfrage im Schnitt 110 Fragen, aktuell sind es 439.