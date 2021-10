Laschet hält Rede : NRW-Landtag feiert 75-jähriges Bestehen

Das Landtagsgebäude am Rheinufer in Düsseldorf. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Düsseldorf Der Landtag Nordrhein-Westfalens wird 75 Jahre alt. Das wird im Plenum mit politischen Reden und Poesie gefeiert. Auch der scheidende Ministerpräsident Laschet hält eine Rede.

Der nordrhein-westfälische Landtag feiert am Mittwoch (10.00 Uhr) mit hochrangigen Gästen sein 75-jähriges Bestehen. Als Festredner ist der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, eingeladen. Auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Landtagspräsident André Kuper werden zu den Abgeordneten und Gästen sprechen. Eingeladen ist darüber hinaus die junge Lyrikerin Josephine Kullat.

Der NRW-Landtag war am 2. Oktober 1946 im Düsseldorfer Opernhaus mit je 100 Abgeordneten aus dem Rheinland und Westfalen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Das Opernhaus war der einzige Ort in der zerstörten Landeshauptstadt, der dafür infrage kam. Die Abgeordneten waren von der britischen Besatzungsmacht ernannt worden. Die erste Landtagswahl fand erst am 20. April 1947 statt.