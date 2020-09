Besucher : NRW-Landtag erlaubt ab 5. September Besuchergruppen

Düsseldorf Im Zuge der Corona-Maßnahmen waren Parlamentsbesuche in Gruppen untersagt. Jetzt lockert Landtagspräsident André Kuper die Maßnahmen – und begründet sie mit den jüngsten Vorfällen am Berliner Reichstag.

Der Landtag NRW startet wieder sein kostenfreies Besuchsprogramm – zunächst allerdings nur an den Wochenenden. Landtagspräsident André Kuper (CDU) begründete den Schritt im Gespräch mit unserer Redaktion auch mit den Vorfällen vom Wochenende in Berlin, bei dem mehrere Demonstranten versucht hatten, den Reichstag zu stürmen und auf dem Platz davor die Reichsflagge geschwenkt hatten: „Die verstörenden Bilder vom Wochenende aus Berlin haben mich in meiner Überzeugung weiter gestärkt: Wir müssen noch mehr für die Demokratie und das Parlament werben.“ Der Landtag bleibe das Haus der Bürgerinnen und Bürger. Denn dort könnten Besucher Demokratie tatsächlich erleben.

Damit das auch corona-konform gelingt, müssen die Besucher eine Maske tragen und ihre Kontaktdaten für eine Rückverfolgung hinterlegen. Samstags und sonntags, von 11 und 16 Uhr, bietet das Parlament dann halbstündlich Touren für maximal neun Personen an. Ab November sollen auch Schüler in Klassenstärke wieder in den Landtag dürfen, ebenso Asylbewerber in Kleingruppen im Rahmen der sogenannten Demokratieschule.