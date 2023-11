Weniger Spielraum NRW Landtag debattiert über den Haushalt für 2024

Auch mehrere geplante Transformationsprojekte in NRW hängen aufgrund des Urteils nun finanziell in der Schwebe. Unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltspraxis der NRW-Landesregierung hat das Urteil nach einer ersten Einschätzung von Landesfinanzminister Marcus Optendrenk (CDU) aber nicht.

Auch das vergangenes Jahr vom Landtag mit schwarz-grüner Regierungsmehrheit beschlossene kreditfinanzierte Sondervermögen in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine dürfte Optendrenk zufolge nicht betroffen sein. Allerdings wird sich der NRW-Verfassungsgerichtshof noch damit beschäftigen. Die Opposition von SPD und FDP hatte Klage gegen die Einrichtung des Sondervermögens eingereicht.