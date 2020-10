Kritik an Verkehrslärm : NRW landet bei Verkehrs- und Umweltstudie im Mittelfeld

Kritik an Verkehrslärm

Berlin/Düsseldorf Wie umweltbewusst handeln die Bundesländer? Drei Umwelt- und Verkehrsverbände nehmen die Lage unter die Lupe. In Nordrhein-Westfalen stellt sich dabei beispielsweise der Verkehrslärm als Problem dar.

In einer Studie über die Nachhaltigkeit im Verkehr der einzelnen Bundesländer belegt das Pendlerland Nordrhein-Westfalen einen Platz im hinteren Mittelfeld. In dem Bundesländerindex wurden alle 16 Länder mit Blick auf Verkehrssicherheit, Lärmminderung, Flächenverbrauch, Klimaschutz und Luftqualität bewertet. In der Gesamtwertung kam NRW auf Rang elf. Auftraggeber der alle zwei Jahre vorgelegten Untersuchung waren der BUND, die Allianz pro Schiene und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat.