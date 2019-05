Unregelmäßigkeiten bei der Europawahl : Landeswahlleiter: In Bochum und Telgte fehlen Wahlzettel

Düsseldorf Kurz nach Schließung der Wahllokale zeigt sich: Mancherorts gab es in NRW zu wenige Wahlzettel.

In Bochum und Telgte ist es während der Europawahl zu Engpässen bei den Stimmzetteln gekommen. NRW-Landeswahlleiter Wolfgang Schellen bestätigte am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale, dass Wahlzettel fehlten. Um wie viele es sich gehandelt habe, sei bisher nicht bekannt, es werde aber eine Nachbereitung geben, so der Landeswahlleiter. Auch in den sozialen Medien hatte es entsprechende Hinweise gegeben. Die Stadt Bochum gab daraufhin bekannt, dass Stimmzettel nachgeliefert worden seien.