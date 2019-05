Befristete Jobs : Land befristet hunderte Jobs

Aktenordner stehen zur Sortierung in einem Landesarchiv. Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa. Foto: dpa/Johannes Schmitt-Tegge

Düsseldorf Die SPD-Opposition fordert, in der NRW-Landesverwaltung sachgrundlose Befristungen abzubauen.

In der NRW-Landesverwaltung haben noch deutlich über 1000 Beschäftigte einen befristeten Vertrag, ohne dass es dafür einen sachlichen Grund gibt. Der SPD-Opposition im Landtag zufolge liegt die genaue Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst per Ende 2018 bei 1390. Wie das CDU-geführte NRW-Finanzministerium auf Anfrage mitteilte, liegt der Anteil der sachgrundlosen Befristungen in der Landesverwaltung bei 0,4 Prozent. Zu den Ursachen und zur absoluten Zahl der Befristungen machte das Ministerium keine Angaben.