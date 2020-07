Wegen Pandemie : NRW baut Lehrer-Reserve auf

Düsseldorf Weil wegen der Corona-Pandemie viele Lehrkräfte ausfallen, will das NRW-Schulministerium vorzeitig mehr Lehrer einstellen. Die Opposition im Düsseldorfer Landtag übt Kritik.

Die neuen Lehrer müssen dabei jedoch flexibel sein: Mindestens die Hälfte der Zeit werden sie an ihrem Gymnasium arbeiten, für die restliche Zeit können sie jedoch auch an Real-, Haupt- oder Grundschulen eingesetzt werden, die Engpässe haben. Laut dem Schulministerium ist es dabei theoretisch möglich, dass die Lehrkräfte auch über den Schul- und Regierungsbezirk hinaus versetzt würden. Richter geht jedoch davon aus, dass es „zu schlauen Lösungen“ kommt, bei denen die Lehrer nicht Anfahrten aus dem Münsterland bis nach Sankt Augustin in Kauf nehmen müssen. Zusätzlich sollen an den Grundschulen 400 sozialpädagogische Fachkräfte vorzeitig eingestellt werden, die zwar keinen Unterricht erteilen dürfen, aber die Lehrer unterstützen sollen.

Kritik kam von der Opposition: „Da, wo der Lehrermangel am eklatantesten ist, wird am wenigsten getan“, sagte Jochen Ott, schulpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, „dabei ist der Bedarf an Grund- und Hauptschulen sowie in der Sekundarstufe I an Gesamtschulen und an Berufskollegs am allergrößten.“ Diese soziale Ungleichheit sei durch Corona nochmals verschärft worden. Vor allem die sogenannten Brennpunktschulen hätten darunter zu leiden. „Da helfen auch sporadische Abordnungen nicht weiter.“ Er forderte eine Besoldungsanpassung mit A13 für die Lehrkräfte aller Schulen. Sigrid Beer, bildungspolitische Sprecherin der Grünen, sagte, wenn 15 Prozent der Lehrkräfte nicht im Präsenzunterricht einsetzbar seien, fehlten 30.000 Lehrkräfte. „Unbesetzte Lehrerstellen noch gar nicht eingerechnet.“