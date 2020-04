Corona-Krise : Schwarz-Gelb kündigt Millionen-Hilfen für Brauchtumsvereine an

Düsseldorf Bislang konzentrierten sich die Hilfen des Landes auf Sportvereine und Künstler. Nun sollen auch Karnevals- und Schützenvereine Gelder erhalten.

CDU und FDP im Düsseldorfer Landtag haben einen Schutzschirm für die Brauchtumsvereine auf den Weg gebracht. In dem gemeinsamen Antrag, der nach Informationen unserer Redaktion am Dienstag einstimmig von den Fraktionen verabschiedet wurde, heißt es, gerade jetzt in der Krise zeige sich die Stärke des Ehrenamts: „Es sind, nicht nur, aber auch, die vielen Vereine, die ihre Strukturen nutzen, um Nachbarschaftshilfen, Einkäufe und so weiter zu organisieren.“ In NRW engagierten sich rund sechs Millionen Menschen unentgeltlich und freiwillig fürs Gemeinwohl. „Es gilt jetzt sicherzustellen, dass unser starkes Ehrenamt mit seinen Strukturen die Krise übersteht; denn es ist unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“