Streit um WDR-Lied : Landesregierung verteidigt Laschets Kritik an „Umweltsau“-Beitrag

Landesregierung verteidigt Laschets Kritik an „Umweltsau“-Beitrag

Düssseldorf Der Streit um das Lied des WDR-Kinderchors „Oma ist eine alte Umweltweltsau“ schlug hohe Wellen. Auch weil Ministerpräsident Armin Laschet sich in die Debatte einschaltete. Im Medienausschuss verteidigte ein Staatssekretär nun das Vorgehen.

Der Chef der NRW-Staatskanzlei, Nathanael Liminski, verteidigte im Kultur- und Medienausschuss des Landtags, dass sich Ministerpräsident Armin Laschet mit mehreren Tweets und einem Zeitungsbeitrag in die Debatte um den „Umweltsau“-Beitrag des WDR eingemischt hatte. Es sei Laschet nicht darum gegangen, die Unabhängigkeit des Senders einzuschränken, sondern einen einzelnen Beitrag zu kritisieren. Laschet befürworte eine Debatte über notwendige Schritte zum Klimaschutz, aber er halte es für falsch,Generationen gegeneinander auszuspielen. Nur darum habe er es kritisiert, dass der WDR-Kinderchor in einem Beitrag „Oma ist eine alte Umweltweltsau“ gesungen hatte.

Grüne und SPD meinten dagegen, es sei gefährlich, wenn der Eindruck entsteht, dass sich der Ministerpräsident in das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einmische. Noch fragwürdiger sei, dass Laschet sich zu dem Beitrag geäußert habe, aber geschwiegen habe, als Rechtsradikale WDR-Mitarbeiter bedrohten. Arndt Klocke, Fraktionschef der Grünen, ließ ebenso wie einige SPD-Abgeordnete erkennen, dass er das gesungene Lied zwar eher unglücklich fand. Aber es sei erkennbar gewesen, dass der Beitrag „nicht ernst gemeint war“, weil er ja an das Lied „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ anknüpfe, so Klocke. Darum sei es falsch gewesen, die Diskussion anzuheizen.