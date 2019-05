Aktionsplan des Schulministeriums : „Lehrer nicht zu Hilfssheriffs machen“

Zwei Schüler prügeln sich auf dem Schulhof. Foto: Oliver Berg/dpa. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Die Schulministerin will Gewalt an Schulen vor allem präventiv bekämpfen - mit zusätzlichen Sozialpädagogen und Psychologen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga

Mit mehr Sozialpädagogen und Psychologen will NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gegen Gewalt an Schulen vorgehen. „Die Schulen sind grundsätzlich ein sicherer Ort“, sagte Gebauer. Einzelfälle wie der tödliche Messerangriff in Lünen hätten aber gezeigt, dass vorbeugend mehr getan werden müsse. „Prävention geht vor Intervention - die Lehrer sollen nicht wie in den USA zu Hilfssheriffs werden“, beschrieb die Ministerin ihr Konzept.

Vom neuen Schuljahr an sollen 54 Sozialpädagogen an den 6000 Schulen im Land eingesetzt werden. Weitere 100 Schulpsychologen könnten im nächsten Jahr ihren Dienst aufnehmen. Zudem soll ein neuer Erlass genau regeln, wie und an wen Straftaten gemeldet werden müssen. „Wir prüfen auch eine erweiterte Meldepflicht, etwa für antisemitische Straftaten“, so Gebauer. Geplant sei, zusammen mit der Antisemitismus-Beauftragten Sabine Leutheusser-Schnarrenberger eigens eine landesweite Meldestelle einzurichten.

Die Zahl der angezeigten Fälle von Gewaltkriminalität an Schulen in NRW sank von 1782 im Jahr 2008 bis 2016 um mehr als die Hälfte auf 879, stieg aber 2017 auf 1.034 Fälle. Die Zunahme könnte der Ministerin zufolge auf vermehrtes Cybermobbing zurückzuführen sein. Laut Landeskriminalamt stieg aber auch die Zahl der angezeigten Körperverletzungen. Die Lehrergewerkschaft VBE berichtete, dass jede dritte Schulleitung Gewalt gegen Lehrer kenne.

Das Land will erstmals auch die Ursachen der Gewalt wissenschaftlich untersuchen. Im Frühjahr 2020 und 2022 soll es jeweils eine „Woche für Demokratie und Respekt“ geben. Wertevermittlung werde stärker in den Lehrplänen und in der Fortbildung verankert, sagte Gebauer.

(kib)