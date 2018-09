NRW-Landesregierung schießt eine Milliarde Euro bei BLB-Projekten nach

Düsseldorf Mit zusätzlichen Mitteln von einer Milliarde Euro versucht die NRW-Landesregierung die Probleme beim landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb in den Griff zu bekommen und den Sanierungsstau in NRW zu beseitigen.

„Bis zum Jahr 2022 soll zu diesem Zweck eine Milliarde Euro mehr für Bauprojekte bereitstehen als ursprünglich in dieser Legislaturperiode geplant“, teilte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung des Landeskabinetts mit. Ziel sei eine umfassende Reform des Betriebes, der für die Bewirtschaftung von Immobilien und Grundstücken des Landes zuständig ist. So soll es künftig Standards für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen geben, die sämtliche Bauvorhaben durchlaufen müssen. Es sollen Baubudgets für die Ministerien festgelegt werden und eine effiziente Steuerung des Gesamtportfolios im BLB Nordrhein-Westfalen erreicht werden. Die starre Bau- und Mietliste, in der Vergangenheit einmal pro Jahr festgelegt, werde abgeschafft.