Plan der Landesregierung In NRW soll Professur für Kinderschutz und Kinderrechte entstehen

Die NRW-Landesregierung plant, eine neue Professur für Kinderschutz und Kinderrechte an einer Fachhochschule in Nordrhein-Westfalen einzurichten. Mit der Schaffung der Professur solle ein Schritt unternommen werden, um „Fachkräften in Theorie und Praxis Handlungssicherheit im Umgang mit Verdachtsfällen zu vermitteln und ihnen den Mut und die nötigen Kompetenzen zu vermitteln, diesen auch professionell nachzugehen“, teilte das Kinder- und Jugendministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit. Staatliche und staatlich refinanzierte Hochschulen für angewandte Wissenschaften können noch bis zum 25. Oktober Konzepte für eine solche Professur an das Ministerium einreichen.