Nach Verfassungsbedenken : Landesregierung kassiert Haushaltspläne

Das Land wird voraussichtlich den Corona-Rettungsschirm abwickeln – auch mit den dafür kürzlich überhaupt erst aufgenommenen Mitteln in Höhe von 4,15 Milliarden Euro. Stattdessen soll nun mit einem zweiten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr doch von der Ausnahmeregelung der Schuldenbremse Gebrauch gemacht werden. Die Landesregierung will ein Sondervermögen in Höhe von fünf Milliarden Euro aufnehmen – das sind 1,5 Milliarden Euro mehr, als die Ursprungspläne vorgesehen hatten.