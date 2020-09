Corona-Folgen : 80 Millionen Euro für Kultureinrichtungen

In Corona-Zeiten wird auch Klavierspielen mit Handschuhen geprobt, um Festivals überhaupt zu ermöglichen. Foto: Waltraud Grubitzsch/ZB/dpa Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Düsseldorf Künstler zählen zu den Haupt-Leidtragenden der Corona-Pandemie. Die NRW-Landesregierung will ihnen nun mit einem weiteren Programm durch die Krise helfen. Doch es gibt Zweifel, ob das ausreicht.

60 Millionen Euro aus dem neuen Fonds gehen an vom Land oder den Kommunen getragene Einrichtungen, etwa Stadttheater oder kommunale Museen. 15 Millionen Euro davon stehen für öffentlich geförderte private Kultureinrichtungen wie soziokulturelle Zentren oder Festivals bereit. Die restlichen fünf Millionen Euro kommen dem gemeinnützigen Bereich zugute, also ehrenamtlich getragenen Vereinen wie Amateurtheatern, Freilichtbühnen und Kunstvereinen.

Das neue Programm ist Teil des „Stärkungspakts Kunst und Kultur“ der Landesregierung. Dieses sieht seit dem 10. August auch Stipendien für freischaffende Künstler vor. Innerhalb von vier Wochen seien bereits mehr als zwei Drittel der insgesamt 15.000 Stipendien über jeweils 7.000 Euro abgerufen worden, sagte die Ministerin. Voraussetzung sei unter anderem die Darstellung eines künstlerischen Vorhabens. Die Antragsfrist laufe noch bis zum Ende des Monats. Ein weiteres Bundesprogramm für Künstler soll in Kürze starten.

Ein erstes Fünf-Millionen-Hilfspaket für Künstler, das zur Überbrückung Einmalzahlungen des Landes in Höhe von 2000 Euro vorsah, hatte der Nachfrage nicht standhalten können. Die Mittel waren schnell ausgeschöpft.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) in NRW hält die Hilfen für unzureichend. Die Politik könne die Künstlerszene, die maßgeblich auch von der darnieder liegenden Veranstaltungswirtschaft abhänge, ohne Normalbetrieb nicht am Leben erhalten. Zudem sei oft schwierig zu erkennen, an wen sich welches Programm richte, sagte ein Sprecher.