Erneute Schlappe für Schwarz-Grün Landesrechnungshof kritisiert auch neuen Rettungsschirm

Düsseldorf · Die Kritik an der schwarz-grüne Landesregierung in Sachen Haushaltspolitik reißt nicht ab. Der Landesrechnungshof hat am Montag auch den zweiten Nachtragshaushalt scharf kritisiert und fordert den Finanzminister zu Nachbesserungen auf.

12.12.2022, 14:24 Uhr

Schlappe für Schwarz-Grün: Neubaur, Wüst. (Archiv) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik