NRW-Landesparteitag : AfD-Spitze streitet sich auf offener Bühne

Die Spaltung der AfD in NRW hat sich weiter vertieft: Auf dem Landesparteitag in Warburg beschimpften sich die beiden Landesvorsitzenden Helmut Seifen und Thomas Röckemann massiv auf der Bühne.

Seifen warf Röckemann vor, er wolle den NRW-Landesverband zum Ableger der von Björn Höcke dominierten AfD in Thüringen sowie von dessen rechts-nationalistischer Gruppe „Der Flügel“ machen. Röckemann konterte mit der Aussage, die Mehrheit des Landesvorstandes sei praktisch untätig für die Partei und trickse nur herum, um ihn an der Arbeit zu hindern. „Es macht keinen Spaß, Tore schießen zu wollen, aber die anderen schießen nur Eigentore.“ Sowohl Seifen, als auch Röckelmann sind AfD-Landtagsabgeordnete.

Der Parteitag wurde von Protesten von Bürgern in Warburg begleitet. Im Kern des lautstark ausgetretenen Streits steht, dass die Mehrheit des Landesvorstandes verhindern will, dass die Partei zunehmend von der Organisation „Der Flügel“ unterwandert wird. Wie stark diese Gruppe anscheinend ist, zeigte sich bei der Wahl des Abstimmungsleiters in Warburg: Flügel-Repräsentant Theo Gottschalk erhielt knapp 47 Prozent der Stimmen. Der eher gemäßigte Jörg Feller gewann zwar, aber nur knapp oberhalb von 50 Prozent. „Der Landesverband ist aus dem Tritt geraten“, sagt dazu gegenüber unserer Redaktion der aus Viersen kommende Viersener AfD-Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk, der seit 2013 bei der Partei ist. Er vermutet, dass Anhänger des „Flügel“ in Warburg stärker vertreten sind als unter den rund 5000 Mitgliedern in ganz NRW: „Es kann sein, dass viele bürgerliche Mitglieder davor zurückschreckten, sich hierhin als Delegierte schicken zu lassen, weil sie der Streit abschreckt.“