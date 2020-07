Wir haben einige Beispiele verbaler Entgleisungen im NRW-Landtag zusammengetragen. Sie alle haben zu Rügen und Ordnungsrufen in der laufenden Wahlperiode bis zum 29. Juni geführt. Quelle ist das Parlamentsprotokoll.

In einer Debatte um den Hambacher Forst am 29. Mai 2020 beleidigte der AfD-Abgeordnete Helmut Seifen den FDP-Politiker Ralph Bombis mit dem Zwischenruf: „Sie gehören wirklich in die Psychiatrie!“