„Rechentricks der Landesregierung“ NRW-Landesbeamte laufen Sturm gegen Besoldung

Eigentlich könnten die Landesbeamten in NRW zufrieden mit Schwarz-Grün sein. Die Landesregierung hatte schon kurz nach Erzielung eines stattlichen Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst zugesagt, das Ergebnis auch „eins zu eins“ auf die Landesbeamten zu übertragen – und tatsächlich Wort gehalten. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail, wie nun eine Anhörung im Landtag zeigte. Denn das Land nutzte die Verhandlungen, um gleich mal grundsätzlich an die Frage der Mindestbesoldungshöhe heranzugehen.