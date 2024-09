Haushaltsplans 2025 der Landesregierung Nordrhein-Westfalen stockt Unterstützung für Grimme-Institut auf

In einer Vorlage für die Beratungen im Landtag begründet die Staatskanzlei die Anhebung der Förderung konkret. Mit dem zusätzlichen Geld „sollen die Tarifsteigerungen und die Durchführung des Grimme Online Awards für 2025 gesichert werden“, heißt es darin. Nachdem der Grimme Online Award in diesem Jahr zunächst nicht stattfinden sollte, gelang es dem Grimme-Institut zusammen mit dem Land und weiteren Unterstützern, den Wettbewerb doch noch auszurichten. Die Preisverleihung findet am 16. Oktober in Marl statt.