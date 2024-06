Antrag von SPD und FDP NRW stimmt für gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten

Das Land Nordrhein-Westfalen will Frauen nach einer Fehlgeburt besser unterstützen. Ein entsprechender Antrag der Fraktionen von SPD und FDP wurde am Donnerstag (13. Juni 2024) im NRW-Landtag einstimmig beschlossen. Ziel des Antrags ist es, den Mutterschutz auch bei Fehlgeburten zu ermöglichen und dabei zu staffeln, also bereits ab einem früheren Zeitpunkt der Schwangerschaft zu gewähren und im Zuge der Dauer anteilig zu verlängern.