Schließung von Theatern und Museen : „Keine Extra-Wurst für die Kultur“

Düsseldorf NRW-Kultur- und Wissenschaftsministerin Pfeiffer-Poensgen mahnt Künstler, den gesellschaftlichen Konsens nicht zu verlassen. Die Verlangsamung der Pandemie stehe an erster Stelle. Musikschulen in NRW öffnen wieder.

NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) hat Kulturschaffende aufgefordert, den gesellschaftlichen Konsens bei der Pandemiebekämpfung weiter mitzutragen. „Die Kultur muss aufpassen, dass sie nicht immer eine Extra-Wurst brät“, sagte Pfeiffer-Poensgen im Kulturausschuss des Landtages mit Blick auf die Schließungen von Theatern und anderen Kultureinrichtungen. Für viele Künstler sei dies hart, aber die Infektionszahlen stiegen zurzeit stark an. NRW stehe dabei leider wieder an der Spitze. Als Ministerin, die zugleich auch für die Uni-Kliniken zuständig sei, höre sie dort eine „außerordentliche Besorgnis“. Es sei nicht auszuschließen, dass sich Menschen auch trotz Hygienekonzepten in Kinos oder Theatern infiziert haben könnten.