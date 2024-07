Rechtsreferendare sind empört Um Gehälter zu sparen – NRW kürzt Ausbildungszeit von Juristen

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) verweist auf die Haushaltslage. „Diese ist so ernst wie nie in den vergangenen 30 Jahren“, schreibt er in einem Brief an Beschwerdeführer, der unserer Redaktion vorliegt. Alle Ressorts der Landesregierung „werden drastische Sparmaßnahmen durchführen müssen“, führt er aus. Die Entscheidung sei „Ergebnis eines harten Ringens“.