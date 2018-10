NRW: Kriminelle Clans dringen in ländlichen Raum vor

Clans dringen in ländlichen Raum vor

Kriminelle Großfamilien in NRW

Im öfter muss die Polizei - wie hier in Erkrath - gegen organisierte Clan-Kriminalität vorgehen. Foto: dpa/schüller

Düsseldorf Die Machenschaften krimineller Familienbanden betreffen nicht mehr allein die Großstädte in NRW. Geschäfte mit Drogen, Prostitution und Geldwäsche werden zunehmend auch auf dem Land gemacht. Der NRW-Innenminister sieht die Clan-Kriminalität auf dem Vormarsch.

Das Phänomen der Clan-Kriminalität greift von den Großstädten auf die ländlichen Räume in NRW über. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte unserer Redaktion: „Es gibt kriminell arbeitende Familien im ländlichen Raum, die ähnlich wie die Clans im Ruhrgebiet arbeiten. Etwa am Rand der niederländischen Grenze.“

Die Schwerpunkte der Clans in NRW liegen bislang in Essen, Dortmund und Duisburg. Vor allem in Essen breiten sich die auf kriminelle Geschäfte spezialisierten Großfamilien überwiegend libanesischer und türkischer Abstammung derzeit massiv aus. Nach Beobachtung der NRW-Sicherheitsbehörden beschränken sie ihre Aktivitäten längst nicht mehr auf abseitige Stadtteile. Laut Reul verdienen die Clans ihr Geld mit illegalen Aktionen aller Art, wobei die Geschäfte mit Drogen, Prostitution und Geldwäsche besonders hervorstechen.