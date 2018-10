NRW: Kopftuch- und Kreuzverbot für JVA und Gerichtssaal

Düsseldorf Der NRW-Justizminister plant ein neues Gesetz, nach dem es Richtern, Schöffen und JVA-Mitarbeitern nicht mehr erlaubt ist, während der Arbeit religiöse Symbole wie ein Kreuz oder ein Kopftuch zu tragen. Aber: Ist ein solches Gesetz wirklich notwendig?

Rechtssicherheit durch Neutralität

Eine Umfrage unserer Redaktion bei den 151 Gerichten in NRW ergab jedoch, dass solche Fälle bislang weitestgehend unbekannt sind. Von den knapp 100 antwortenden Gerichtssprechern gab keiner an, einen Fall zu kennen, bei dem religiöse Kleidungsgegenstände beispielsweise für Befangenheitsanträge oder Beschwerden gesorgt hätten. Statistisch ausgewertet werden solche Fälle nicht.

Dennoch bekommt der Minister von juristischer Seite viel Zuspruch: „Das geplante Gesetz schafft Rechtssicherheit“, sagt Christian Friehoff, Vorsitzender des Bundes der rund 6000 Richter und Staatsanwälte in NRW. Bislang lag es im Ermessen des Richters zu entscheiden, ob religiöse Symbole im Gerichtssaal zugelassen sind. Öffentlich bekannt wurden in den vergangenen zwölf Jahren zwei solcher Fälle, in Bielefeld und Dortmund, beide Male ging es um Kopftuch tragende Musliminnen. Einmal durfte die Frau am Prozess teilnehmen, einmal kam es zum Ausschluss. „Diese Fälle wurden kontrovers diskutiert und haben für viel Unruhe, teils auch Verunsicherung auf allen Seiten gesorgt“, sagt Friehoff.