Kontrollaktion im Grenzengebiet : Straße der Ausbeutung – mitten in NRW

Bereitschaftspolizisten vor einer der Sammelunterkünfte in Gronau. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Gronau Entlang der Grenze quartieren niederländische Leiharbeitsfirmen osteuropäische Arbeiter in Sammelunterkünften ein. So umgehen sie die strenge Gesetzgebung im eigenen Land. Die Behörden wollen das System austrocknen und werden unbequem – mit Razzien wie jetzt im münsterländischen Gronau.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Er vermute, dass die Herbertstraße gar nicht mehr offiziell auf dem Gronauer Stadtplan aufgeführt werde, sagt der bärtige Mann mit der Schirmmütze etwas bitter, als er sein Fahrrad mit den Einkäufen auf ein kleines unscheinbares Häuschen zuschiebt. Seit 54 Jahre, also nahezu sein ganzes Leben lang, wohne er hier, sagt „Joe Smith“. So nennt er sich gegenüber dem Reporter, wohl aus Angst davor, dass ihm seine offenen Worte noch Ärger machen könnten. „Die Zustände in der Straße sind eine Katastrophe. Überfällig, dass hier mal gegen diese Mafia durchgegriffen wird.“

Die Herbertstraße, eine Sackgasse am Randes eines Gewerbegebiets, ist ein trister Ort, an den sich kaum je ein Gronauer verirren dürfte, wenn er nicht wie „Joe Smith“ hier lebt. Es ist ein Ort, an dem sichtbar wird, wie mitten in Europa Menschen ausgebeutet werden. In dem Straßenzug mit seinen lange schon nicht mehr adretten Textilarbeiterwohnungen leben auf engstem Raum zahllose Arbeiter aus Osteuropa, die überwiegend in der niederländischen Fleischindustrie eingesetzt werden. Angeworben in ihren Heimatländern durch sogenannte niederländische Uitzendbureaus – eine besondere Art Arbeitsvermittler, die den Behörden zunehmend ein Dorn im Auge sind.

Er habe mal durchgezählt, sagt der Anwohner. Gerade einmal 23 Deutsche lebten noch hier in der Herbertstraße. „Aber mein Englisch ist deutlich besser geworden“, sagt er. So könne er sich mit den Nachbarn verständigen, die zu viert direkt nebenan wohnten. „Nette Leute. Man hilft sich.“ Etwa als er neulich gesundheitliche Probleme gehabt habe, da habe einer der rumänischen Nachbarn im Garten ausgeholfen. Doch es gibt eben auch die anderen, die dafür sorgen, dass Smith von „katastrophalen Zuständen“ spricht. Da werde schon mal besoffen um 3 Uhr nachts die Musik laut aufgedreht. Das sei - mit dem Müll, der überall rumliege, noch eines der kleineren Probleme. Bedroht worden sei er auch schon. Aber er könne hier nicht weg – auch weil sein betagter Vater hier noch wohne.

Doch an diesem Tag ist vieles anders in der Herbertstraße. Ein junges Pärchen läuft neugierig vorbei. „Kommt man da vorne durch?“, will der Mann wissen und zeigt auf den Wendehammer, wo sich eine große Menschentraube gebildet hat, wo die grellen Lichter provisorischer Straßenlaternen und weiße Zelte darauf hindeuten, dass etwas Ungewöhnliches vorgeht. Das sei ihre Spaziergangstrecke, sagen sie schon fast entschuldigend im Weitergehen. Soll niemand denken, dass sie neugierig sind.

Dabei wären sie mit ihrer Neugierde nicht allein. Fast alle Anwohner der Herbertstraße hat es vor die Tür gezogen, seit an diesem grauen Oktobernachmittag um 17 Uhr die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt ist und ihre Kontrollaktion in den Sammelunterkünften gestartet hat, um so den Blick auf dieses Paralleluniversum mitten in der zweitgrößten Stadt des Kreises Borken zu eröffnen. Mit mehr als 50 Beamten, die Mehrheit von ihnen von der Bereitschaftspolizei, beginnen die Behörden eine weitere Nadelstichaktion gegen das Ausbeutungssystem der Leiharbeit. Rund um die vier durchsuchten Objekte stehen breitbeinig jene Kräfte, die ansonsten auf Demonstrationen oder bei Problemspielen der Bundesliga für Ordnung sorgen. Dazwischen wuseln mit Klemmbrettern ausgerüstete Mitarbeiter von der Ausländerbehörde, vom niederländischen und rumänischen Arbeitsschutz, vom hiesigen Bau- und Ordnungsamt. Dazwischen die Bewohner, Frauen und Männer, ganz vereinzelt auch Kinder, die zur Befragung in die aufgestellten Zelte geleitet werden.

Im ersten Stock einer der heruntergekommenen Sammelunterkünfte stehen auf dem Glastisch des Aufenthaltsraums Krombacher- und Energy-Drink-Dosen. Ein Mann sitzt am Tisch und raucht eine Zigarette nach der anderen, vor ihm liegt sein Ausweis, ihm gegenüber sitzt eine Behördenmitarbeiterin und rattert einen Fragebogen herunter, den ein Dolmetscher fleißig übersetzt: „Haben Sie einen Mietvertrag?“ – „Ja, aber der ist in der Firma.“ – „Wird Ihnen die Miete vom Lohn abgezogen?“ – „Ja.“ – „Gab es das Zimmer mit Möbeln? Haben Sie immer fließend warmes Wasser? Gab es Stromausfälle? Haben Sie feuchte Stellen an den Wänden oder Schimmel in Ihrem Zimmer? WC, Dusche, Waschbecken – alles vorhanden?“ Der Mann antwortet geduldig auf die Fragen, macht Zwischendurch sogar Scherze. Von Anspannung keine Spur, trotz der bohrenden Fragen und obwohl sich Behördenmitarbeiter, Fotografen, Kamerateams und Reporter durch die Räume drängeln. Seit Corona haben sie schon mehrere dieser überfallartigen Besuche erlebt. Zudem hat sich zwischen den Arbeitern rumgesprochen, dass es den Behörden nicht um die Arbeiter selbst geht, sondern um diejenigen, die sich an ihnen bereichern. 380 Euro und mehr zahlen sie für das Bett in einem Viererzimmer. Gleich einbehalten vom Lohn. Auch für den Transport, der mitunter 90 Minuten dauern kann, zahlen sie an ihre Firmen. Die Häuser in der Straße gehören bis auf wenige Ausnahmen einem einzelnen Eigentümer. Er sei den Behörden bekannt, habe weitere, vergleichbare Objekte in der Grenzregion und verfüge über enge Kontakte zu den Leiharbeiterfirmen.

Hinter dem Glastisch beugt sich gerade eine prominente Teilnehmerin der Aktion über einen Ordner mit den Grundrissen des Gebäudes. Ina Scharrenbach, Bau und Kommunalministerin von NRW, lässt sich von einem Mitarbeiter des Bauordnungsamtes erklären, wie die Prüfung in den Wohnungen ablaufen, was abgefragt und protokolliert wird. Die CDU-Politikerin ist gekommen, um der Aktion mediale Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ihr Ressort ist zuständig, denn für die deutschen Behörden ist der Hebel, um im wahrsten Sinne des Wortes einen Fuß in die Tür der Sammelunterkünfte zu bekommen, das Bauordnungsrecht und das Wohnungsstärkungsgesetz. Für alles Arbeitsrechtliche sind die Niederländer zuständig.

Scharrenbach tritt aus der Wohnung heraus in den Flur, schaut sich noch die Briefkästen mit den handbeschriebenen Namen an, geht vorbei an den Wohnungstüren, an denen Schlüsselkästen, die sich mit einer Zahlenkombination öffnen lassen – das kennt man sonst von Ferienwohnungen. Vor der Tür sagt sie dann, wie stolz sie auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus den Niederlanden und Rumänien sei. Dass Ausbeutung eben nicht an Staatsgrenzen haltmache. „Die Niederländer haben in der besten Absicht Gesetze verabschiedet, wonach man nur einen gewissen Anteil vom Lohn fürs Wohnen ausgeben darf. Damit hat es eine Verdrängung auf die deutsche Seite gegeben“, sagt Scharrenbach. „Wir haben gesagt, das müssen wir gemeinsam unterbinden, weil diese Art von Vermietung in NRW keinen Platz hat.“ Man sammle nun Erfahrungen aus den Razzien und könne dann sagen, wo die hiesigen Gesetze noch angeschärft werden müssten.

Scharrenbach läuft auf einen Polizei-Wagen mit geöffneter Seitentür zu, in dem Beamte der Bereitschaftspolizei an einem Laptop samt Fingerabdruck-Lesegerät sitzen. Wäre das Fahrzeug nicht hier, müssten die Beamten Menschen ohne Ausweispapiere umständlich mit auf die Wache nehmen. Nach einem kurzen Scan der Ministerin-Finger durchsucht das Gerät die Datenbanken der Schengen-Mitgliedstaaten und der Bundesbehörden. Nach wenigen Minuten ist klar: Scharrenbach wird nicht wegen irgendwelcher Vergehen von den europäischen oder deutschen Behörden gesucht. Ein Beamter führt einen bulligen, düster dreinblickenden Arbeiter zu dem Wagen, wo er sich der gleichen Prozedur unterziehen muss. Für ihn sichtlich eine weniger heitere Angelegenheit als für die Ministerin. Er wird eine Ausnahme bleiben an diesem Tag. Nahezu alle angetroffenen Bewohner der Sammelunterkünfte verfügten über nicht zu beanstandende Ausweispapiere.

Denn auch die Vermittlungsfirmen haben verstanden, dass es den Behörden ernst ist. Die Kontrollen werden häufiger. Die Firmen reagieren. Die Zustände in Gronau sind kaum zu vergleichen mit denen, die die Ministerin vor wenigen Wochen bei einer vergleichbaren Razzia in Geldern angetroffen hatte, wo in einem Nebengebäude ein abgetrennter Schweinekopf vor sich hin faulte. Die Behörden fackelten nicht lange und machten die dortigen Unterkünfte dicht. „Wir merken, dass die Kontrollen wirken“, sagt der Borkener Landrat Kai Zwicker (CDU), fügt aber auch hinzu: „Es gibt immer gewisse Dinge, die Grenzen ermöglichen. Da tun sich Lücken auf, und das wird wohl immer so bleiben. Da werden Unterschiede in den Rechtssystemen genutzt. Das weiß jeder, der an der Grenze groß geworden ist.“

Doch geschlagen geben wollen sie sich deshalb nicht. Elisabeth Schwenzow, Ordnungsdezernentin des Kreises Borken, sagt, umso wichtiger sei es, dass die niederländischen und rumänischen Behörden nun genau die Arbeitsbedingungen überprüften. Hielten sich die Uitzendbureaus nicht an die Rechtslage, drohe der Lizenzentzug: „Das ist ein Druckmittel auf sie.“ Und sie wollen den Druck aufrechterhalten mit kleineren Kontrollen beider Seiten der Grenze. Man wolle noch kleinräumiger zuschlagen, sagte Schwenzow. Dafür soll es perspektivisch einen eigenen Koordinator geben.