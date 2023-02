390 Millionen für Flüchtlingsunterbringung in Kommunen Land plant weitere 670 Millionen Euro Krisenhilfe

Die insgesamt 670 Millionen Euro sollen nach der Darstellung der Landesregierung aber nicht nur in die Krisenhilfe fließen, sondern auch in die Vorsorge. Neben den 390 Millionen Euro für die Kommunen sind nach Auflistung des Landes 100 Millionen Euro für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Krankenhäusern vorgesehen; das ist der zweitgrößte Posten. 53 Millionen sollen in ein Investitionsprogramm Energie- und Wärmewende fließen: für Maßnahmen, die dauerhaft Stromkosten senken und Unabhängigkeit von Energie-Importen schaffen. Mit insgesamt knapp 50 Millionen Euro soll die kritische Infrastruktur in wichtigen Bereichen gestärkt werden, etwa auf dem Feld der Cybersicherheit oder der Trinkwasserversorgung.