Planungen „unrealistisch“ : NRW-Kommunen gegen Ganztagsanspruch bis zur vierten Schulklasse

Düsseldorf Der vom Bundesfamilienministerium angestrebte Anspruch auf Ganztag für alle Schüler bis zu vierten Klasse ist offenbar nach Ansicht der NRW-Kommunen nicht umsetzbar. Es fehles sowohl an Räumlichkeiten und Personal als auch an finanziellen Mitteln.

Auch aus dem NRW-Landkreistag kam dem Bericht zufolge Kritik an der Initiative von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Nach einem Gesetzentwurf der bisher noch nicht im Bundeskabinett behandelt wurde, soll der Rechtsanspruch für Kinder gelten, die ab dem Schuljahr 2025/26 eingeschult werden. Sie sollen den Plänen zufolge in den ersten vier Schuljahren einen Anspruch auf ganztägige Betreuung bekommen. Und zwar für mindestens acht Stunden an Wochentagen und auch in den Ferien.