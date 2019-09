Rund 58.000 Fälle in NRW : Kommunen bleiben auf Kosten für geduldete Asylsuchende sitzen

Düsseldorf Geduldete Asylsuchende spielen in den Berechnungen der NRW-Regierung kurz nach deren Ablehnung keine Rolle mehr. Für die Kommunen bedeutet das: kein Geld vom Land, aber weitere Flüchtlinge, die ihnen zugewiesen werden.

Kein anderes Flächenland lässt seine Kommunen mit den Kosten für geduldete Asylsuchende nach Schilderungen von Sozialdezernenten so allein wie Nordrhein-Westfalen. Fachdezernenten aus Dortmund, Essen und Herne nahmen am Mittwoch in Düsseldorf kein Blatt vor den Mund und schilderten am Beispiel der drei Ruhrgebietskommunen, was das vor Ort bedeute. Ihre vernichtende Bilanz formulierte Dortmunds Fachfrau Birgit Zoerner so: „Trotz aller Ankündigungen ist nicht viel Zählbares passiert. Man läuft vor eine Gummiwand.“