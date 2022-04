Nach Kritik an Fluthilfe-Verfahren : Ministerium schreibt 21.000 Flutopfer an

Düsseldorf Das Kommunalministerium sah sich zuletzt Vorwürfen wegen der schleppenden Auszahlung von Fluthilfe an Privatpersonen ausgesetzt. Die Ministerin weist Kritik der Opposition zurück. Um Tempo zu machen, werden zahlreiche Betroffene demnächst Post bekommen.

Die SPD hatte zudem gemutmaßt, dass vom Land das schlechte Verfahren und die niedrigen Zahlen geschönt werden sollten. Auch das wies Scharrenbach entschieden zurück: „Inzwischen sind wir in den Bearbeitungszeiten richtig gut. In Eschweiler sind wir bei den Anträgen von März und April, wenn sie vollständig eingereicht wurden, bei sechs Tagen zwischen Antragstellung und Bewilligung.“

Die Zahlen lege man immer transparent offen, so die Ministerin. „Man muss dazu eins wissen: Allein an der Bewilligungszahl lässt sich wenig ablesen. Wir haben es mit einem lernenden System zu tun, das sich fortlaufend weiterentwickelt.“ Die Schäden seien ungeheuer individuell. Deswegen gebe es natürlich Anträge, die von der Fachprüfung zurückgegeben würden. „Wir arbeiten jetzt aber konsequent alle Altfälle auf, wenn wir merken, dass ein Antragsteller sich nicht mehr meldet“, erklärte Scharrenbach.

Das Beantragungverfahren läuft komplett digital ab. Der Antragsteller registriert sich, gibt Anschrift, E-Mail und Telefonnummer an und bestimmt eine Pin. Damit kann man dann den Antrag hochladen. Der wird extern vorgeprüft; dann wird er online der Bewilligungsbehörde, also den Bezirksregierungen, übergeben. Fehlt dann beispielsweise beim Mieter der Mietvertrag, wird der Antragsteller per E-Mail gebeten, das digital nachzureichen. „Jetzt stellen wir allerdings fest, dass sehr viele Menschen nicht in ihr E-Mail-Postfach schauen“, sagt Thomas Lennertz, zuständiger Abteilungsleiter im Ministerium. „Wir haben die entsprechenden Fälle rausgesucht und begonnen, sie alle anzurufen. Da stellen wir dann zum Beispiel fest, dass die Betroffenen inzwischen einen neuen Antrag gestellt haben und es sich bei dem alten um eine Karteileiche handelt.“ Einige hätten rückgemeldet, sie warteten lieber erst noch auf ein Gutachten – angesichts der Preisentwicklung. „Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum die Anträge von den Bürgern nicht schnell wieder freigegeben werden. Dieses Warten auf das erneute Hochladen von Ergänzungen oder Unterlagen durch Antragstellerinnen und Antragsteller kostet Zeit“, so Abteilungsleiter Lennertz.