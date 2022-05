Koalitionsverhandlungen für Schwarz-Grün : Diese Politiker verhandeln für die CDU

Beim ersten Abklopfen noch vor den Sondierungen waren für die CDU Hendrik Wüst (3.v.l.), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Nathanael Liminski (2.v.l.), Chef der Staatskanzlei, Serap Güler (3.v.l.), Mitglied des Deutschen Bundestages, Ina Scharrenbach (2.v.r.), Bauministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, und Bodo Löttgen, Fraktionsvorsitzender, dabei. Sie alle gehören auch zum 81-köpfigen Verhandlungsteam. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Exklusiv Düsseldorf Am Dienstag starten CDU und Grüne in ihre Koalitionsverhandlungen. Ein internes Dokument zeigt die Aufstellung der Union. 13 Arbeitsgruppen sollen in den kommenden Wochen die zentralen Themen ausverhandeln.