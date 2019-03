NRW will sich im Bundesrat enthalten: NRW-Koalition uneins über die Grundsteuer

NRW will sich im Bundesrat enthalten

Düsseldorf Beim Thema Grundsteuer findet die schwarz-gelbe Regierungskoalition in Düsseldorf bisher nicht zu einem Konsens. „Beim Thema Grundsteuer haben wir bisher keine gemeinsame Linie mit unserem Koalitionspartner.“

Beim Thema Grundsteuer findet die schwarz-gelbe Regierungskoalition in Düsseldorf bisher nicht zu einem Konsens. „Beim Thema Grundsteuer haben wir bisher keine gemeinsame Linie mit unserem Koalitionspartner“, sagte FDP-Fraktionschef Christof Rasche unserer Redaktion. Die NRW-Liberalen wollten das gleiche Modell wie die FDP-Bundestagsfraktion. Die Fraktion der Union im Bundestag favorisiere aber ein anderes Modell – und die NRW-CDU folge ihr darin anscheinend weitgehend, so Rasche. „NRW wird sich im Bundesrat voraussichtlich der Stimme enthalten“, erklärte der FDP-Politiker. Dieses Vorgehen sehe der NRW-Koalitionsvertrag in einem solchen Fall vor.