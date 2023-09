Dringender Appell NRW-Kliniken warnen den Bund vor einer Insolvenzwelle

Der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Ingo Morell, formulierte spitz: „Nach unserer Auffassung wäre es schön, wenn wir für die Krankenhausreform auch noch Krankenhäuser hätten, die wir reformieren können.“ Ihm zufolge hätten in NRW bereits in diesem Jahr acht Häuser Insolvenz anmelden müssen, deutschlandweit seien es 40 – fünfmal mehr als noch vor einem Jahr. Er warf dem Bund vor, dieser bleibe Antworten schuldig, wie die Tariferhöhungen und die preisbedingt gestiegenen Kosten bezahlt werden sollten. „Denn in dem jetzigen Krankenhaus-Finanzierungssystem werden maximal zwischen drei und fünf Prozent Stand heute refinanziert, und den Rest müssen die Krankenhäuser eigentlich aus eigener Kraft erwirtschaften. Und erwirtschaften heißt in diesem Falle: einsparen.“ Morell stieß sich daran, dass der Bund auf dem Standpunkt stehe, die Tariferhöhungen für die Pflege am Bett sei voll refinanziert. „Ich lade die Ministeriumsvertreter ein, dass der Ambulanzschwester sonntagsnachmittags in der Notaufnahme auch zu sagen.“ Ingo Morell sprach von blankem Hohn.