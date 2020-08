Corona-Krise : Kitas ringen um Normalität

Rückkehr zum normalen Kita-Betrieb. Foto: Detlef Ilgner (ilg) Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Düsseldorf Am Montag sind die Einrichtungen wieder zum regulären Betrieb übergegangen. Doch in vielen Einrichtungen fehlt es an Personal, weil Erzieherinnen den Risikogruppen zuzuordnen sind.

Eltern in NRW können ihre Kinder in den allermeisten Kitas wieder in gewohntem Umfang betreuen lassen. „Es ist aber ein Regelbetrieb in der Pandemie, und wir befinden uns nach wie vor in einer sehr schwierigen Situation und müssen auf das Infektionsgeschehen reagieren“, schränkte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) ein. Dem Ministerium zufolge waren seit April 65 Kitas teilweise und 73 Kitas komplett geschlossen, weil es Verdachtsfälle oder Infektionen gab.

Für die Eltern geht damit eine lange Phase des Lavierens bei der Kinder-Betreuung zumindest vorläufig zu Ende. Für die Erzieher hingegen bedeutet der Neustart ohne Masken und getrennte Gruppen aber zugleich auch ein Risiko: „Die Unsicherheit ist groß. Viele Erzieherinnen fürchten, sich bei Kollegen, Eltern oder Kindern anzustecken“, sagte Helga Siemens-Weibring, Leiterin Vorstandsstab der Diakonie RWL. Auch hätten sich viele nicht testen lassen können, weil sie keinen Arzt gefunden hätten, der dazu bereit gewesen sei. „Der Krankenstand liegt bei einem Drittel des Personals“, so Siemens-Weibring.

„Es ist gut, dass alle Kinder jetzt wieder in die Kitas gehen können. Das hilft allen Familien und sichert Bildungschancen“, sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW unserer Redaktion. Die Personalsituation bleibe in einer ganzen Reihe von Kitas angespannt. Die Kita-Träger hätten sich intensiv um den Infektionsschutz in den Einrichtungen gekümmert. „Die nächsten Wochen im Kita-Bereich werden dennoch spannend werden“, so Dedy. Die Städte würden die Infektionslage genau beobachten. Seit Anfang Juni seien insgesamt 45 Corona-Infektionen bei Kindern und 28 bei Mitarbeitern gemeldet worden, teilte der Städtetag auf Anfrage mit und berief sich dabei auf Zahlen des NRW-Familienministeriums. Den Angaben des Ministeriums zufolge wurden in Westfalen-Lippe wurden in der vorletzten Woche 2.258 Erzieherinnen durch niedergelassene Ärzte getestet. Aufgrund abweichender Meldewege habe sich die Übermittlung der Daten aus dem Landesteil Nordrhein verzögert.