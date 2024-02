Belastung für Familien NRW-Kitas blieben zuletzt an mehr als 20 Tagen im Jahr zu

Kitas in Nordrhein-Westfalen waren in dem Jahr von Anfang März 2022 bis zum Stichtag 1. März 2023 im Durchschnitt an 20,5 regulären Betreuungstagen geschlossen. Das war gut ein Tag mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Gründe dafür waren beispielsweise Krankheiten in der Belegschaft, Fortbildungstage, aber auch Auszeiten in den Ferien. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit.