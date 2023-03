Vergebliche Suche nach Betreuungsplatz Personalmangel und Ausbau-Probleme – Kita-Krise in NRW spitzt sich weiter zu

In NRW geht der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen kontinuierlich zurück. So wird es im kommenden Kindergartenjahr in Kitas und in der Tagespflege insgesamt rund 8800 Plätze mehr geben als bisher. Im laufenden Jahr hatte der Zuwachs noch mehr als 10.400 betragen. Das besagt ein aktueller Bericht von Landesfamilienministerin Josefine Paul (Grüne).