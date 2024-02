Anfrage der SPD Kein kostenloses Mittagessen in NRW für alle Schüler

Die Landesregierung plant allerdings nicht, Sonnencreme-Spender wie in den Niederlanden in Freibädern, Seen und an öffentlichen Plätzen aufzustellen. Auf kommunaler Ebene gebe es aber zum Beispiel in Voerde oder Moers entsprechende Angebote. Grundsätzlich solle zum Schutz vor Schäden besonders im Sommer der Kontakt mit UV-Strahlen möglichst vermieden werden. Die Anwendung von Sonnencreme allein biete keinen ausreichenden Schutz.