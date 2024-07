Friedensdorf International NRW kann Kindern aus Gaza nicht helfen

Das Bedauern darüber teilt der Landesminister für Internationales, Nathanael Liminski (CDU). „Wir stehen als Landesregierung weiterhin bereit, schwer verwundete Kinder und Jugendliche aus dem Gazastreifen in unseren hochspezialisierten Krankenhäusern in NRW behandeln zu lassen. Alles ist bereitet und mit den Kooperationspartnern besprochen“, sagte er unserer Redaktion. „Es liegt an den Behörden vor Ort in der Region, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen und den Weg dafür freizumachen.“ Die Solidarität mit Israel hindere nicht daran, „das Leid unschuldiger Zivilisten in Gaza zu sehen und wo immer möglich auch zu lindern“.