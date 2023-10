NRW-Justizminister unter Druck FDP und SPD beantragen weitere Sondersitzung im Fall Limbach

Für NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) wird die gerichtlich gestoppte Besetzung eines Richterpostens am Oberverwaltungsgericht immer mehr zum politischen Problem. Nachdem SPD und FDP den Rücktritt des Ministers gefordert hatten, beantragten die beiden Oppositionsfraktionen am Freitag eine Sondersitzung des Justizausschusses bereits für den kommenden Dienstag. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, begründen die Antragsteller dies unter anderem mit „der Brisanz der Vorwürfe, der Wichtigkeit des in Rede stehenden Verfahrens, des außerordentlich großen öffentlichen Interesses“. Die nächste reguläre Sitzung wäre erst zwei Wochen später.