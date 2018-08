NRW-Justizminister Peter Biesenbach fordert „Darknet“-Gesetz

Cyberkriminalität : NRW-Justizminister fordert „Darknet“-Gesetz

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) will gegen den dramatischen Anstieg der Internetkriminalität vorgehen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Drogen, Waffen, Kinderpornografie: Die Kriminalität im verborgenen Internet nimmt drastisch zu. NRW-Justizminister Peter Biesenbach will dem Treiben mit einem neuen Gesetz ein Ende bereiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Reisener

Eine Kalaschnikow gibt es derzeit bei Matt1036_Vendar für 2016,40 Euro zu kaufen. Joey Dalton verkauft für 1909,77 US-Dollar 50 Gramm „feinstes holländisches Heroin plus fünf Gramm Kokain gratis“. Wenn Oberstaatsanwalt Markus Hartmann durch die dunkelsten Teile des Internets surft, wird einem angst und bange. „Die Waren werden oft inklusive getarnter Packstationsadresse verkauft, so bleibt der Empfänger anonym“, berichtet Hartmann aus dem Alltag des so genannten „Darknet“, in dem sich auch Laien mit leicht zu erlernenden Techniken bewegen können.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) will diesem Treiben ein Ende bereiten und den Handel mit Drogen, Waffen, Kinderpornografie und kriminellen Dienstleistungen im Internet unterbinden. Im Herbst will er eine Gesetzesinitiative in den Bundesrat einbringen, die bei den Betreibern der dubiosen Handelsplattformen im Darknet ansetzt: Ihnen sollen künftig bis zu drei Jahren Haft drohen, wenn ihnen Mithilfe beim Vertrieb illegaler Waren oder Dienstleistungen nachgewiesen werden kann.