Streit um Spitzenposten in der Justiz NRW-Justizminister Limbach wehrt sich gegen neue Vorwürfe

Der Streit um die Stellenvergabe beschäftigt das Justizministerium seit Monaten, zwei unterlegene Bewerber hatten geklagt. Zuletzt entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster, dass in dem Verfahren alles korrekt gelaufen sei. Damit ist aber kein Schlusspunkt erreicht. Grund für neue Vorwürfe lieferten nun Aussagen in einer eidesstattlichen Versicherung. In dieser soll einer der abgelehnten Bewerber, ein Bundesrichter, Gespräche mit politischen Akteuren schildern, die politische Einflussnahme nahelegen.