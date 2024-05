NRW-Justizminister unter Druck Opposition will Untersuchungsausschuss zu umstrittener Richterbesetzung

In nächster Instanz aber gab das Oberverwaltungsgericht in Münster dem Justizministerium in vollem Umfang Recht. Es sah „keine belastbaren Anhaltspunkte“ dafür, dass Limbach manipulativ in das Verfahren eingegriffen habe. Informelle Bewerbergespräche seien nicht unüblich. Der unterlegene Bundesrichter legte daraufhin Verfassungsbeschwerde ein; nun befasst sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit der Angelegenheit. Bis die Sache entschieden ist, bleibt der Präsidentenposten am Oberverwaltungsgericht vakant.