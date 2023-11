Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) „Es tut mir leid, das passiert mir nicht“

Die Sondersitzung des Rechtsausschusses am Dienstag nutzten die Regierungsparteien CDU und Grüne und die Oppositionsparteien SPD und FDP zum verbalen Gerangel. Beide Seiten übten sich im Säbelrasseln. Die SPD drohte damit, zur Klärung der ganzen Sache einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Dann würde sich wohl feststellen lassen, was der Minister im Vier-Augen-Gespräch gesagt habe. „Wer sagt hier die Wahrheit?“, stellte der SPD-Abgeordnete Hartmut Ganzke die Frage in den Raum. „Sagt hier ein verdienter Mensch, der für ein Amt kandidiert, die Wahrheit? Oder sagt hier ein Justizminister die Wahrheit? Darum geht es hier.“